' Giovani incerti su lavoro 73% senza attività orientamento'

(Di martedì 24 settembre 2024) Il 57% dei ragazzi italiani tra i 15 e i 28 anni non ha una visione chiara delche intende svolgere in futuro e delle competenze professionali da sviluppare. Il 73%, inoltre, non ha mai svoltodi. Questi dati, il primo fornito da Inapp e il secondo da Eumetra in collaborazione con Factanza Media, indicano "quanto le nuove generazioni siano disorientate di fronte alla scelta del loro percorso lavorativo". Altri dati del report mettono in luce una situazione ancora più preoccupante: su un campione di più di 1.500 individui, tra chi ancora studia solo il 21% degli intervistati ha le idee chiare su qualeintraprendere una volta terminati gli studi, mentre il 49% dichiara di non avere, o di avere solo una conoscenza superficiale, degli sbocchi professionali nel settore di interesse.