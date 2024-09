DE MARTINO RISPONDE ALLE CRITICHE | PURE BAUDO E MIKE BERSAGLI DEL ERA MEGLIO PRIMA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 24 settembre 2024) Se il pubblico di Rai1 e i social dimostrano un grande affetto per Stefano De, parte della stampa non riesce a digerire il suo meritato successo ad “Affari Tuoi”. Lui. Il conduttore è stato intervistato nel podcast di Gianluca Gazzoli durante il quale, tra le altre cose, ha parlato anche del successo che sta ottenendo ad Affari Tuoi, l’attuale programma più seguito della tv. Un quiz non me lo sono mai immaginato per me, pensavo dovessi scrivere qualcosa da zero, però tra le cose esistenti Affari Tuoi mi sembrava l’unico che si prestava a una personalizzazione: devi aprire 20 pacchi, poi il come ce lo metti tu. È una cosa che mi va di fare e la faccio, l’ho detto d’istinto. Stefano svela di aver ricevuto molte offerte importanti ma la scelta finale è caduta sul gioco dei pacchi.