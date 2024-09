Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 23 settembre 2024) Da un lato, Volodymyrche è atterrato a Washington per incontrare Joe Biden, Kamala Harris e Donald Trump, al fine di otteneree il via libera a colpire in Russia; dall’altro, le truppe dell’Ucraina che hannoto unadi. Dopo che la situazione nell’oblast sembrava pressoché risolta, le truppe di Vladimir Putin stanno subendo unainfiltrazione con le unità della 957ma brigata d’assalto aviotrasportate che hanno sfondato una sezione del fronte al confine russodi. A darne notizia è RBC-Ucraina riprendendo il dipartimento di comunicazione del comando delle forze armate dell’Ucraina che su Telegram ha scritto: “È la seconda operazione riuscita di sfondare il confine russo dall’inizio dell’operazione nel territorio delladi”.