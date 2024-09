M S Severino furto alla Casa dell’Acqua di Sant’Angelo | svuotato il distributore di monetine

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nella notte tra venerdì e sabato, ignoti hanno forzato eilautomatico di monete presso lain via Carmine Amato, nella frazione di. L’rme è stato lanciato da alcuni cittadini, e il Comando di Polizia Municipale, guidato dal Maggiore Giancarlo Troiano, ha subito effettuato un sopralluogo per documentare l’accaduto e avviare le indagini. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. Intanto, è già stato disposto un intervento immediato per ripristinare ile riparare i danni. La, inaugurata lo scorso 14 settembre e realizzata dditta Matteo Napoli, offre un servizio utile ai cittadini, ora temporaneamente interrotto a causa di questo deplorevole gesto. Segui ZON.IT su Google News.