Gli studi della futura regina continuano ad Harvard

(Di lunedì 23 settembre 2024) La principessa Elisabetta del Belgio inizia gliadDopo aver completato la sua laurea a Oxford a giugno, la principessa Elisabetta del Belgio, figlia maggiore del re Filippo eMatilde, sta intraprendendo la fase successivasua formazione negli Stati Uniti. La reale 22enne è appena arrivata all’Università di, dove sta conseguendo un Master in Politiche pubbliche. Un nuovo capitolo allaKennedy School La casa reale belga ha condiviso le prime immaginiprincipessa Elisabetta adsui suoi account social ufficiali. Le foto mostrano la principessa in un look più casual, con capelli naturali e un abito sportivo, in netto contrasto con l’abbigliamento formale che di solito indossa agli eventi reali. È stata immortalata mentre tiene in mano dei libri, abbracciando pienamente la vita studentesca.