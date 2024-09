Annunciato Monster Energy Supercross 25

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 23 settembre 2024) Lo scorso fine settimana, durante la finale del campionato mondiale di SuperMotocross tenutasi a Las Vegas, Milestone e Feld Motor Sports, Inc. hanno rivelato il teaser trailer di25 – The Official Video Game al The Strip al Las Vegas Motor Speedway in diretta durante il broadcast Peacock. A due anni dall’ultimo capitolo, il video offre un assaggio di ciò che accadrà nel prossimo, che è stato ricostruito da zero per offrire ai fan dell’esperienza di gioco più autentica e coinvolgente di sempre. Per la prima volta, i giocatori potranno vivere le emozioni della stagione in corso e persino anticipare il calendario ufficiale, gareggiando con i roster, i tracciati e le moto ufficiali del 2025 nel corso della vera stagione del campionato 2025.