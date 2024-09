Suicidi è allarme | uomo trovato senza vita nel fondo agricolo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Cresce in maniera preoccupante il numero deiche dall’inizio dell’anno si stanno registrando nella provincia irpina. Stavolta a decidere di farla finita un 72enne residente in una frazione della città di Avellino, Bosco dei Preti, dove l’è statoimpeccato in un terreno. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e un’ambulanza del 118, ma purtroppo non c’era più nulla da fare per il 72enne. Il corpo è stato subito consegnato ai familiari per le procedure previste. L'articolo, ènelproviene da Anteprima24.it.