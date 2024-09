Sport in tv oggi domenica 22 settembre | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Tutto pronto per un’altra giornata dida seguire in tv.22entreranno nel vivo i tornei Atp di Chengdu e Hanghzou e quelli Wta di Hua Hin e Seul. Tanto spazio anche al ciclismo: alle 12:00 il via alla cronometro femminile ai Mondiali di Zurigo. Occhi puntati sui motori tra il Gp dell’Emilia Romagna in MotoGP e quello di Singapore in F1. Senza dimenticare ovviamente le emozioni della Serie A di calcio con il derby Inter-Milan come piatto forte della serata, mentre alle 18:00 nel basket è tempo di vivere i brividi della finalissima di Supercoppa. Di seguito, ecco ilcompleto delloin tv diin tv22digliFace.