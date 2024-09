Occhio al cambio di scenario Sottocorona | quando entra il maltempo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 22 settembre 2024) Temperature alte, cieli segnati solo da qualche annuvolamento pomeridiano e rovesci isolati. Le previsioni meteo di romanica 22 settembre di Paoloriportano una situazione in buona parte d'Italia ma lo√® destinato a cambiare presto.¬†Nella giornata di oggi sono attesi isolati rovesci¬†sull'Appennino cle meridionale e le zone interne della Sicilia. Da Ovest per√≤ "sta arrivando una zona diche oggi toccher√† solo marginalmente le zone Alpine occidentali, Piemonte e¬†Valle d'Aosta e non il resto del paese", spiega il meteorologo di La7 nel corso di Omnibus.¬† ¬† Luned√¨ 23 settembre questonon si manifesta del tutto, "non c'√® un ingresso in forze" in Italia,¬†ma avremo precipitazioni intense sulle zone Alpine occidentali¬†e qualche pioggia pi√Ļ debole tra il nord e la¬†Sardegna, fenomeni isolati al sud.