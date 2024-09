Nomine Rai il 26 voto alle Camere Poi il ' test' sul presidente

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 22 settembre 2024) AGI - Resta confermato il 'calendario' del centrodestra per rinnovare i vertici della Rai. Il 26 ci sarà ilper l'elezione dei quattro membri del Cda, poi subito dopo il governo indicherà i nomi per l'Ad e il, nel passaggio successivo il centrodestra cercherà i voti per arrivare alla fumata bianca di quest'ultimo in Commissione vigilanza. Per la presidenza dell'azienda di viale Mazzini la coalizione punta su Simona Agnes, candidata di riferimento di Forza Italia. Il ragionamento nell'anza è che qualora non si riuscissero a trovare i due voti necessari (tre se Azione dovesse sostituire la senatrice Mariastella Gelmini passata nel gruppo misto), considerato per il semaforo verde ci vogliono i due terzi della commissione, Agnes rimarrebbe nel Cda e il consigliere più anziano farebbe le funzioni di(la Lega punterebbe su Antonio Marano).