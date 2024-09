La cronometro dei mondiali di ciclismo va a Evenepoel Ganna e Affini sul podio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Zurigo (Svizzera), 22 settembre 2024 - Dopo l'esordio ieri del para, con l'Italia seconda nella mixed relay, ididi Zurigo 2024 entrano nel vivo con lamaschile élite, che per quanto riguarda i primi due posti rispecchia i pronostici della vigilia: primo Remcoe secondo Filippo. Per il belga, già campione olimpico, arriva doppietta iridata dopo il trionfo di Glasgow di un anno fa: il tutto dopo un avvio tinto di giallo per una pedalata all'indietro che rischia di mandare ko il bolide dorato sul quale avrebbe poi scritto il 53'01'' finale.