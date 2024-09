Juve-Napoli nessuno come McTominay | lo scozzese meglio di tutti in un dato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 22 settembre 2024) Scottè uno dei grandi protagonisti, in positivo, della sfida tra lantus e il: ilsullosorprendeall’indomani del match dell’Allianz Stadium. Il pareggio contro lantus è un altro segnale di compattezza e di solidità che il nuovodi Antonio Conte dà al resto della concorrenza: non una partita bellissima da vedere, sia da una parte che dall’altra, ma sicuramente i partenopei escono dal big match di Torino, giocato ieri – sabato 21 settembre -, con un’iniezione di fiducia ulteriore. C’era, alla vigilia, grande curiosità per capireavesse preparato la partita l’ex Commissario Tecnico della Nazionale, che per l’occasione si è affia Scottdal 1?. Una prestazione, quella dell’ex Manchester United, che ha sorpreso, regalando sprazzi di ottimo calcio seppur il livello alto della sfida in questione.