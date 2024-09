Emilia Romagna firmata prima ordinanza Protezione civile per emergenza maltempo

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di domenica 22 settembre 2024) Il Dipartimento della, guidato da Fabio Ciciliano, ha emesso nella serata di ieri laper affrontare le conseguenze delche ha colpito l’a partire dal 17 settembre. L’arriva in seguito alla dichiarazione dello stato diapprovata dal Consiglio dei Ministri, ed è volta a disciplinare gli interventi urgenti per fronteggiare i danni causati dagli eventi meteorologici straordinari. Irene Priolo, vicepresidente della Regione, è stata nominata commissario straordinario per la gestione dell’. Avrà a disposizione le strutture e gli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre al supporto delle amministrazioni statali centrali e periferiche. Potrà inoltre nominare soggetti attuatori incaricati di realizzare specifici interventi sotto direttive precise.