Ecco i soldi per l' alluvione che il Pd non ha usato Emilia Romagna-caos | a sinistra è tutti contro tutti

(Di domenica 22 settembre 2024) C'era un governatore dem, Stefano Bonaccini - da poco si è dimesso per diventare eurodeputato – che in 7 anni ha realizzato solo 12 delle 23 casse d'espansione previste per i corsi d'acqua dell'. C'è poi un aspirante presidente della Regione, Michele De Pascale, sempre del Pd e sindaco di Ravenna, che alle elezioni di novembre vuole prendere il posto di Bonaccini, occupato ad interim da Irene Priolo, a sua volta di. Il primo, dicevamo, ha realizzato la metà delle opere che servono per ridurre la portata dei fiumi e dei torrenti durante le piene: per evitare straripamenti, quando l'acqua supera il livello di guardia, le casse d'espansione vengono aperte tramite paratoie mobili. A maggio dell'anno scorso, probabilmente, le 11 mancanti avrebbero limitato molto l'inondazione, da Modena a Rimini.