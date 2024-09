Basket | Sassari manca l’accesso alla Champions League Bonn ferma la rimonta sarda nell’ultimo quarto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) La Dinamo Banco di Sardegnanon giocherà la stagione regolare diball2024-2025. Ad Antalya, i sardi di Nenad Markovic devono cedere per 78-71 ai tedeschi del Telekom, letteralmente trascinati dai 17 punti di Angelo Allegri, che piazza un 5/6 da tre e vanifica sia i 21 di Eimantas Bendzius che i 19 di Miralem Halilovic. Il Banco è ora destinato a entrare in FIBA Europe Cup. Servono due minuti affinché arrivi il primo canestro, quello di Pape. Ed è lui, con Kennedy, a lanciare, mentrein metàha solo la tripla di Bendzius nel tabellino realizzativo. Sono Tambone, Bibbins e Halilovic a girare la situazione a favore del Banco, che sale fino al 18-13. Pronta però la reazione dei tedeschi, che trovano anche la tripla di Allegri per rimanere sotto 21-20 dopo 10?.