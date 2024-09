Bambino scomparso ritrovato 73 anni dopo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 settembre 2024) Un caso di scomparsa che ha tenuto la comunità di West Oakland con il fiato sospeso per oltre sette decenni ha trovato una soluzione incredibile. Luis Armando Albino, rapito all’età di 6nel lontano 1951, è stato finalmentesano e salvo grazie alle indagini riaperte dalla nipote, che non ha mai smesso di cercare il parente. Oggi Luis, 79, vive a New York, ignaro del suo vero passato per gran parte della sua vita.Leggi anche: Il cold case di Nadia Chiarello, morta nel 1979, potrebbe avere una svolta: “Riesumato il corpo” Il rapimento avvenne in un parco di West Oakland: una donna attirò il piccolo promettendogli delle caramelle e lo allontanò dal fratello maggiore, Roger, che all’epoca aveva 10. Ilfu portato sulla costa orientale, dove venne cresciuto da una coppia di New York, ignaro del suo rapimento.