Molesta l’amica della figlia 64enne nei guai

(Di sabato 21 settembre 2024) Un uomo di 64 anni avrebbe abusato di una 16enne, amica di sua, approfittando di un passaggio dalla scuola a casa. Per questo ora lui è sotto accusa. L’episodio sarebbe avvenuto il 29 marzo dell’anno scorso. L’uomo, residente in un piccolo centroprovincia, sarebbe andato a Tolentino per riprendere all’uscita di scuola suae un’amica. Ma all’arrivo delle ragazine, avrebbe detto alladi andare in pullman, con la scusa di avere un’impegno che non lo avrebbe riportato a casa; si sarebbe invece detto disponibile ad accompagnare. Quando la ragazzina si era messa sul sedile posteriore, lui l’aveva invitata a mettersi davanti, al suo fianco, così gli avrebbe fatto compagnia. Ma in auto, ilavrebbe iniziato a mettere le mani addosso alla 16enne, toccandole le parti intime. A un certo punto avrebbe anche tentato di baciarla.