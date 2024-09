LIVE Perugia-Piacenza 3-1 Supercoppa Italiana volley 2024 in DIRETTA | i Campioni d’Italia volano in finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO-MONZA () DALLE 18.00 17:45 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 17:44 Tra pochi minuti prenderà il via la seconda semitra Trento e Monza,aspetta la propria avversaria. 17:43a lungo andare ha dimostrato la sua superiorità.ha faticato, specialmente da posto quattro con un Kovacevic non ancora al top della forma. L’inizio di stagione è complicato per tutti, ma i Block Devils hanno dimostrato di voler continuare sull’onda dell’anno passato. 25-21 Ishikawa chiude il match,vola in! 24-21 Mandiraci annulla il primo. 24-20 Questa volta la pipe di Semeniuk è vincente, ci sono 4 match-point per. 23-20 Muro ad uno di Galassi su Semeniuk.