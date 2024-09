Fiesole il traguardo dei 100 anni per Marcella Nardi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024)(Firenze), 21 settembre 2024- Ha spento la torta dei suoi 100vedova Manfrida, una lucidissima cittadina fiesolana nata il 21 settembre 1924 a Scandicci. Ha festeggiato in casa questo importantein compagnia dei figli e delle loro famiglie, dove è stata raggiunta dalle telefonate molto cordiali della sindaca diCristina Scaletti, del parroco della cattedrale don Roberto Pagliazzi e di numerosi amici. La famiglia Manfrida è molto nota adove è venuta ad abitare oltre cinquant’fa. Il dottor Nicola Manfrida, consorte della signora, è stato primario di anestesia e rianimazione agli ex ospedali di Sant’Antonino e Camerata fino agli’80. Una figura di riferimento per la sanità locale che, con, formava una coppia sempre disponibile e ben vista da tutti.