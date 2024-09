F1 perché Leclerc ha chiuso la Q3 a Singapore senza tempo E l’incidente di Sainz ha inciso…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) La Ferrari ha passato il proverbiale “brutto quarto d’ora” nelle qualifiche del Gran Premio di. Un quarto d’ora che però rischia seriamente di condizionare l’esito dell’intero fine settimana di Marina Bay, con tutti gli annessi e connessi del caso legati alla rincorsa al titolo costruttori. Tutto è cominciato nel momento in cui i piloti si stavano effettuando il primo time attack. Carlosha “perso il posteriore” della sua SF-24, andando in testacoda all’ultima curva e impattando contro le barriere. Vettura danneggiata, decimo posto in griglia assicurato e bandiera rossa d’ordinanza per rappezzare le protezioni, sventrate dall’impatto. L’accaduto ha inevitabilmente condizionato il proseguo delle qualifiche, poiché mancavano 8 minuti alla bandiera a scacchi. Di fatto, in tanti (per non dire tutti) si sono trovati a cercare ilcon un unico tentativo buono.