Aggiornamento dall’interno sull’interesse del Real Madrid per la stella del Liverpool Alexander-Arnold

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 21 settembre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:, INGHILTERRA – 14 SETTEMBRE: Trentdeldurante la partita di Premier League traFC e Nottingham Forest FC ad Anfield il 14 settembre 2024 a, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images) Secondo Matteo Moretto, insider della Liga, l’ingaggio di Trenta parametro zero resta un’opportunità “troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire” per il. L’internazionale inglese è stato fortemente accostato ai Blancos negli ultimi mesi. Con il suo contratto in scadenza alla fine di questa stagione, le chiacchiere non si sono ancora placate. Secondo Moretto, la situazione non è ancora migliorata, ma è chiaro che ilconsidera ancorauno dei suoi obiettivi principali in questo momento.