The Sandman 2 | prime informazioni sui nuovi personaggi dagli Eterni a Thor Loki e Odino

(Di venerdì 20 settembre 2024) La seconda stagione di Theera scomparsa dai radar per un bel po’ e i fan già temevano che Netflix avrebbe evitato di parlarne dopo che il suo creatore, Neil Gaiman, è stato accusato di violenze sessuali da un alcune donne. Invece la piattaforma streaming più famosa che ci sia ha rilasciato, durante il suo evento annuale Tudum, un video del dietro le quinte per presentare le dinamiche della stagione e alcuni deiche vedremo in azione. Ecco, quindi, che si parla della famiglia deglial gran completo, ma anche dell’introduzione degli dei nordici quali