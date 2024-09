Solo per vendetta | la spiegazione del finale del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 20 settembre 2024)per: ladeldelQuello del revenge movie è da sempre un filone diparticolarmente popolari e acclamati, dove l’eroe intraprende una spedizione punitiva nei confronti di quanti hanno ucciso o rapito dei suoi cari. Negli anni sono diversi i titoli che hanno riconfermato la fortuna di questo genere, da Io vi troverò a Io sono. Particolarmente interessante su questo tema è però il thrillerper, diretto nel 2011 dal regista Roger Donaldson. In quest’opera, infatti, laviene portata a livelli su scala molto più ampia del singolo individuo, con gruppi di persone pronte a farsi giustizia da sole nel momento in cui le autorità non la garantiscono.