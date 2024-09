Roma | tentato furto in appartamento a Piazza Bologna un arresto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Due uomini sorpresi dai Carabinieri mentre si aggiravano con fare sospetto; uno arrestato, l’altro in fuga. L’intervento dei Carabinieri I Carabinieri della Stazione dihanno sorpreso due uomini mentre si aggiravano con fare sospetto all’esterno di un condominio in via delle Province. Alla vista dei militari, i due si sono dati alla fuga a piedi. Uno di loro, un cittadino sudamericano di 33 anni con precedenti penali, è stato raggiunto e bloccato. Sequestro di strumenti per lo scasso Durante la perquisizione personale, il 33enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, una torcia portatile e un paio di guanti.