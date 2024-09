MotoGP GP Emilia-Romagna 2024 Martin | Sono contento passo gara buonissimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) “, perché per esempiogià riuscito a migliorare il tempo della qualifica di due settimane fa. Il: ho girato in 1’30” con la gomma media. Per me la pista era in condizioni non così buone: c’era poco grip e in uscita di curva e in frenata sentivo la moto scivolare”. Lo ha detto il pilota della Ducati Pramac, Jorge, dopo il venerdì di prove libere del GP dell’dia Misano: “Non ho fatto in tempo a guardare i tempi della Practice. Ho visto che Bagnaia era molto veloce, ma io ho cercato di concentrarmi solo su me stesso. Fatico nella curva 11 a differenza di Bagnaia: in quel punto lui ha un grande riferimento”.GP: “” SportFace.