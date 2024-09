Divieto trasferta a Torino è rivolta | c’è un precedente che cambia tutto – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Scatta ilallaper i tifosi del Napoli in vista del match contro la Juventus: c’è unche dà ragione ai sostenitori azzurri A pochissime ore dalla sfida di campionato Juventus-Napoli, il CASMS – Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive, nonché organo del Ministero degli Interni – avrebbe deciso di vietare l’accesso ai tifosi azzurri regolarmente muniti di biglietto del settore ospiti. Manca ancora l’ufficialità, ma la direzione intrapresa dall’organo di Governo sembra essere questa. La decisione drastica arriva dopo le tensioni avvenute a Cagliari all’Unipol Domus, tra il settore ospite occupato dagli ultras azzurri e le curve rossoblu. Per la Serie A solo 30 mila euro di multa alle due società e diffida.