ConcertiAmo ’24 Puccini dà il la all’arte di confine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo il successo dell’edizione 2023 e dell’apprezzatissima Misa Tango di Palmeri, realizzata in primavera con la Schola Cantorum di Rosignano e la Polifonica Guido Monaco di Livorno, l’Associazione Kalliope, Accademia della Voce Artistica, APS ripropone nel Calendario del ViviLucca, con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il FestivalLucca 2024, dedicato alla musica ditra la letteratura, le arti e gli stili. Gli appuntamenti di svolgeranno nella Sala del Cred, in Via Sant’Andrea n. 33, accanto alla Torre Guinigi, dal 27 settembre al 9 novembre. L’ingresso sarà ad offerta libera, senza richiesta di prenotazione.