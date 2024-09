Amore disperato significato e testo della nuova canzone di Achille Lauro

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 20 settembre 2024) Si intitolaed è ladiche parla di sentimenti esua città, Roma. Ildel pezzo è racchiuso nei piccoli riferimenti personali, come la merceria di piazza Sempione, forse un luogo carosua adolescenza. O a Sempre e per sempre di Francesco De Gregori. L’di cui parlaè unfinito con una ragazza (amica) e coincide con un momentovita in cui tutto sembrava possibile. Anche se è bastato un piccolo inciampo per trasformare quel sentimento in una sconfitta. Le cose bellevita impiegano molto tempo a crescere, ma in un soffio possono svanire.