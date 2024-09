Piazzale Clodio svolta per la zona | c' è il parking sotterraneo Gualtieri | Un polmone verde

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) Su«vogliamo intervenire perché oggi è una colata di cemento. Chiederemo che si faccia un grande parcheggioper togliere tutte le macchine e renderlo un altro». È stato il sindaco, Roberto, a dare una speranza ai residenti e ai tanti frequentatori di un quadrante, quello di Prati, soffocato dal traffico perché raccoglie importanti servizi e uffici. A partire dalla Città giudiziaria, con la procura, il tribunale e la corte d'appello, fino alle tante ambasciate e alla sede Rai di via Teulada. L'idea di realizzare un parcheggio interrato non è nuova (ci sarebbe infatti un vecchio progetto da recuperare) e l'area individuata aè compresa, da un lato, tra via Riboty e viale Mazzini, e dall'altro tra viale Falcone e Borsellino e via Accinni.