Mo | azienda giapponese ' walkie-talkie esplosi ritirati 10 anni fa'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tokyo, 19 set. (Adnkronos) - L'Icom afferma di aver smesso di produrre il modello di, presumibilmente utilizzato nelle recentioni in Libano, circa 10fa. "L'IC-V82 è una radio portatile che è stata prodotta ed esportata, anche in Medio Oriente, dal 2004 a ottobre 2014. È stata messa fuori produzione circa 10fa e da allora non è stata più spedita dalla nostra", afferma Icom in una dichiarazione. Una nuova ondata dioni ha devastato il Libano ieri pomeriggio e hanno riguardato soprattuttoutilizzati dai membri di Hezbollah, il giorno dopo che migliaia di persone erano rimaste ferite, quando i loro cercapersone sonoin un attacco coordinato, la cui responsabilità è stata ampiamente attribuita a Israele dopo mesi di scontri transfrontalieri.