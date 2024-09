L’eroe di Italia ’90 Campione per caso Il suo sguardo spiritato scaldò le notti magiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) di Giuseppe Tassi Gli occhi sgranati nelledi’90. Due tizzoni ardenti nella luce prepotente dei riflettori dell’Olimpico. Con quelloTotò Schillaci festeggiava ogni gol. Da riserva a titolare nell’di Vicini. Capocannoniere di quel mondiale con sei gol e uomo del destino alla maniera di Paolo Rossi in Spagna ‘82. Come guidato da un fluido magico o da una mano divina, Totò si materializzava in area al momento del gol. Un opportunista implacabile, un rabdomante della porta avversaria. Solo un colpo del destino poteva fermare la marcia della nazionale di Vicini. La papera di Zenga sul colpo di testa di Caniggia spezzò la corsa di quell’giovane, briosa e spettacolare. Si cristallizzò in quelleanche il momento più alto di Totò giocatore.