L’accordo Regione-Governo sui Fondi Coesione sorride al Sannio | 11 milioni per gli impianti sportivi L’elenco dei comuni beneficiari

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo un forsennato ‘tira e molla’ ile laCampania sono giunti ad un accordo per idi2021-2027. Grazie alla stipula avvenuta tra la premier Giorgia Meloni ed il Presidente De Luca, trovano finalmente accoglimento le richieste di 18della Provincia di Benevento per la riqualificazione degli. Un’ottima notizia per ilche, degli oltre 6 miliardi totali assegnati alla Campania, vede ben 11destinati al finanziamento di quei progetti di riqualificazione deglicomunali, che le amministrazioni avevano provato a finanziare attraverso il fondo “Sport e Periferie”. Questi, nel dettaglio, iSanniti interessati alle assegnazioni per la riqualificazione degli: Baselice – 680.765,55 € Buonalbergo – 778.000,00 € Castelfranco in Miscano – 310.