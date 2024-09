Italia incendio a bordo di un treno | coinvolte 45 persone

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 19 settembre 2024) Momenti di paura nella mattinata di oggi, giovedì 19 settembre 2024, sulregionale. L’allarme è scattato poco dopo le 6:45 per un principio d’del convoglio. Sul mezzo si trovavano erano presenti numerosi viaggiatori, tra cui 45 studenti minorenni, e tre ferrovieri. Una decina disono finite in ospedale. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Totò Schillaci, la moglie Barbara ricorda gli ultimi struggenti momenti Leggi anche: Marta Fascina compra casa dai figli di Berlusconi: quanto l’ha pagata Sermide, scoppia l’sul: 9 studenti in ospedale Un principio diè scoppiato su unregionale della linea Fermide-Ferrara. È successo mentre il mezzo era in viaggio all’altezza di Sermide e Felonica, in provincia di Mantova. Adelquesta mattina viaggiavano 45 studenti minorenni e 3 ferrovieri.