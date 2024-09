Imparato | Mi aspetto un Napoli più equilibrato e più raccolto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 19 settembre 2024) Gaetano, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss. Il giornalista ha analizzato la prossima partita delin casa della Juventus. Per lui sarà unpiù. Soprattutto dopo la bella partita dei bianconeri in Champions. La vittoria per 3-0 sul PSV avrà certamente galvanizzato la squadra di Motta. di seguito le parole del giornalista alla radio napoletana.: “Secondo me Conte non cambierà molto della formazione a Torino“ Cosìa Kiss Kiss: “Secondo me Conte non cambierà molto della formazione a Torino, non è questo il caso di cambiare. Se non fosse arrivata la vittoria della Juventus contro il PSV forse avremmo visto unpiù sbarazzino, invece miunpiùe più