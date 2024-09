Fassino e l' assurdo chiarimento sul furto al duty free | Solo una distrazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Non vi è stata alcuna condotta collusiva, piuttosto è emerso che l'interesse primario era esclusivamente quello di consentire lo svolgimento della manifestazione”. Sono queste le motivazioni del giudice Federica Gallone in merito al processo a Torino per le presunte irregolarità commesse nell'ambito della vecchia gestione del Salone del libro. Tra gli assolti c'è anche l'ex sindaco di Torino Piero, che era accusato di turbativa d'asta ed è stato assolto per «non aver commesso il fatto”. Dopo la pubblicazione delle motivazioni il deputato del Partito democratico è tornato sulla vicenda parlando a La Stampa: “Sono molto soddisfatto. Anche perché l'assoluzione arriva con una sentenza di 211 pagine che ha sviscerato la vicenda riconoscendo la piena correttezza del nostro comportamento.