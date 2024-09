Abbandonati e senza dignità chiediamo tavolo urgente appello lavoratori Softlab al Prefetto Lucia Volpe

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 19 settembre 2024) Maddaloni. Idi, azienda con sede operativa a Maddaloni, lanciano un disperatoalla nuovadi Caserta,, affinché intervenga con urgenza in una situazione sempre più drammatica e insostenibile. Da mesi, questisonoalcun sostegno economico, neanche la cassa integrazione, a causa dell’incapacità e del mancato rispetto delle regole da parte dell’azienda, che non provvede all’invio tempestivo dei flussi all’INPS, impedendo così il corretto pagamento degli ammortizzatori sociali. A peggiorare la situazione,non versa il 20% delle quote di cassa integrazione, come previsto dalla legge, lasciando ialcun reddito e in una condizione di totale incertezza.