GF Albania arresto in diretta atto di violenza verso un concorrente VIDEO

Albania Jozefin Marku ha tirato un pugno ad un altro concorrente, mettendolo al tappeto. E' intervenuta la polizia ad arrestarlo: i VIDEO hanno fatto il giro del webL'articolo GF Albania: arresto in diretta, atto di violenza verso un concorrente VIDEO proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - GF Albania: arresto in diretta, atto di violenza verso un concorrente | VIDEO Leggi su Ildifforme.it Al GFJozefin Marku ha tirato un pugno ad un altro, mettendolo al tappeto. E' intervenuta la polizia ad arrestarlo: ihanno fil giro del webL'articolo GFindiunproviene da Il Difforme.

