Ascolti Tv 12 aprile Ne vedremo delle belle vs Amici chiusura flop per Carlo Conti De Filippi domina ancora

ancora tra Carlo Conti e Maria De Filippi, ma a spuntarla anche stavolta è la regina di Amici: per le dive di Ne vedremo delle belle il gioco finisce qui. Nel sabato sera televisivo del 12 aprile, Maria De Filippi vince ancora facile sul campo degli Ascolti. Il quarto serale di Amici 24 ha tenuto incollati milioni di spettatori, lasciando indietro la tanto annunciata finale di Ne vedremo delle belle, che si è spenta senza colpi di scena su Rai1. Un distacco netto che segna la chiusura anticipata dello show di Carlo Conti, partito tra grandi promesse e finito in sordina. Amici 24 stravince sull'ultima puntata di Ne vedremo delle belle I numeri parlano chiaro: Amici 24 ha conquistato 3.555.000 spettatori con uno share del 25,9%, mentre Ne vedremo delle . Movieplayer.it - Ascolti Tv 12 aprile, Ne vedremo delle belle vs Amici: chiusura flop per Carlo Conti, De Filippi domina ancora Leggi su Movieplayer.it La sfida del sabato sera si è giocatatrae Maria De, ma a spuntarla anche stavolta è la regina di: per le dive di Neil gioco finisce qui. Nel sabato sera televisivo del 12, Maria Devincefacile sul campo degli. Il quarto serale di24 ha tenuto incollati milioni di spettatori, lasciando indietro la tanto annunciata finale di Ne, che si è spenta senza colpi di scena su Rai1. Un distacco netto che segna laanticipata dello show di, partito tra grandi promesse e finito in sordina.24 stravince sull'ultima puntata di NeI numeri parlano chiaro:24 ha conquistato 3.555.000 spettatori con uno share del 25,9%, mentre Ne

