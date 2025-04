Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Imperdibili 14 18 Aprile 2025

Leggi su Mistermovie.it

Preparati, perché la settimana dal 14 al 18ne Ilsarà un vero vortice di emozioni! Ritorno a casa, amori che sbocciano (o si complicano), segreti svelati e nuove dinamiche. ecco cosa ti aspetta. Il Ritorno di Adelaide: Tregua in Vista?Dopo il delicato intervento, Adelaide fa ritorno a Villa Guarnieri. Questo inatteso evento potrebbe portare una tregua tra Umberto e Marcello. Che cosa comporterà questo per il futuro? Rosa Divisa: Chi Sceglierà Tra Marcello e Tancredi?Rosa si trova in una posizione scomoda, combattuta tra Marcello e Tancredi. Quest'ultimo insiste affinché lasci Ile firmi un contratto con lui. E non finisce qui: prova persino a baciarla! Riuscirà Rosa a fare la scelta giusta per sé stessa? Matteo e Odile: Amore a Un BivioLa scintilla tra Matteo e Odile fatica ad accendersi.