Elezioni comunali affluenza alle ore 12 00

affluenza alle ore 12.00 di domenica 13 aprile 2025 per le Elezioni ammnistrative per i Comuni di Monfalcone, Nimis, San Pier d'Isonzo e Pordenone si attesta tra il 12% ed il 16% per ogni Comune. Ecco la. Udinetoday.it - Elezioni comunali, l'affluenza alle ore 12.00 Leggi su Udinetoday.it Seggi elettorali aperti da stamani in quattro Comuni del Friuli Venezia Giulia. L'ore 12.00 di domenica 13 aprile 2025 per leammnistrative per i Comuni di Monfalcone, Nimis, San Pier d'Isonzo e Pordenone si attesta tra il 12% ed il 16% per ogni Comune. Ecco la.

