Antenna 5g a San Saba il Tar dà ragione a Comune e residenti Ora la rimozione

Antenna di via Federico Zuccari a San Saba il Tar ha dato ragione al Comune di Roma e ai residenti che da tempo combattono contro l'installazione. I giudici del Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso dell'operatore di telecomunicazioni contro il Campidoglio, che aveva.

