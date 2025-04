Juventusnews24.com - Renato Veiga Krstovic, Calvarese svela: «C’è una cosa che non può essere giustificata da parte dell’arbitro Zufferli». A cosa si riferisce

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24: l’episodio da moviola di Juve Lecce è stato analizzato così dall’ex arbitro. Le sue paroleA Tuttosport, l’ex arbitro Gianpaoloha analizzato così l’operato didurante Juve Lecce, valida per la 32ª giornata di Serie A.PAROLE – «L’episodio di maggior rilievo è un corpo a corpo traal limite dell’area bianconera. Il portoghese trattiene per la maglia in maniera reiterata il suo avversario, che riesce comunque a prendergli il tempo mettendosi davanti, e poi va giù. Si può discutere sul colore del cartellino (il pallone rimbalza), ma non si giustifica la scelta del direttore di gara (che si trova molto distante), che fischia fallo in favore dei bianconeri:non fa nulla per commettere irregolarità, ha l’unico obiettivo di divincolarsi.