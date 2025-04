Ubriaco fradicio ferma l’auto in mezzo alla strada e si addormenta sul volante

volante dell'auto, ferma in mezzo alla carreggiata, ha pensato che avesse avuto un malore e ha fatto scattare l’allarme. La chiamata alla polizia locale è partita nel cuore della notte di venerdì: un residente ha segnalato un uomo, con la testa appoggiata sul. Bresciatoday.it - Ubriaco fradicio, ferma l’auto in mezzo alla strada e si addormenta sul volante Leggi su Bresciatoday.it Chi lo ha visto accasciato suldell'auto,incarreggiata, ha pensato che avesse avuto un malore e ha fatto scattare l’rme. La chiamatapolizia locale è partita nel cuore della notte di venerdì: un residente ha segnalato un uomo, con la testa appoggiata sul.

Potrebbe interessarti anche:

Ubriaco fradicio - ferma l’auto in mezzo alla strada e si addormenta sul volante

Ubriaco fradicio alla guida e con la patente revocata - tenta una breve fuga ma non evita la denuncia

Ubriaco fradicio spinge la guardia contro la vetrata per un furto da 2 - 50 euro : arrestato 34enne

Ne parlano su altre fonti Rezzato: ubriaco fradicio, ferma l’auto in mezzo alla strada e si addormenta sul volante. Auto ferma in mezzo alla strada, uomo sul volante: sembrava morto, ma era solo ubriaco fradicio. Ubriaco fradicio alla guida, accosta e ferma i vigili: "Documenti grazie, devo farvi la multa". Ubriaco, tampona l'auto dei carabinieri che avevano fermato un altro ubriaco. Ubriaco fradicio dentro l’auto a passo d’uomo con le 4 frecce accese. Si schianta sulla Vivai: ubriaco fradicio finisce nei guai.

Segnala msn.com: Ubriaco in auto a folle velocità nel parco - Contromano sulla Statale e senza patente: rocambolesco inseguimento con la polizia locale. Arrestato un 62enne ...

Come scrive milano.repubblica.it: Milano, ubriaco non si ferma all’alt e scappa: l’auto dei vigili finisce contro il dehors di un bar - Inseguimento nel pomeriggio in viale Monte Ceneri: la Fiat 500 con a bordo due uomini ha finito la corsa contro un furgone ...

Riporta msn.com: Scappa a tutta velocità dopo tamponamento, ubriaco al volante: picchia l’agente fuori servizio che lo ferma e poi causa un altro incidente - Monza, denunciato pirata della strada di 50 anni intercettato lungo viale Lombardia: a far scattare l’inseguimento l’andatura del mezzo e soprattutto la carrozzeria, visibilmente danneggiata nella par ...