Medioriente Idf in attacco aereo a Gaza uccisi uomini di Hamas

Hamas nell’area di Deir al-Balah. Lo comunica Idf sul proprio canale Telegram. Lapresse.it - Medioriente: Idf, in attacco aereo a Gaza uccisi uomini di Hamas Leggi su Lapresse.it Milano, 13 apr. (LaPresse) – Poco fa, Idf e l’Isa hanno colpito un centro di comando e controllo dinell’area di Deir al-Balah. Lo comunica Idf sul proprio canale Telegram.

