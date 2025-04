Il Napoli lo ha in pugno sì all’affare da 25 milioni è la rivelazione di questa stagione

Napoli è già molto attivo in sede di calciomercato con l’obiettivo di regalarsi un organico all’altezza delle proprie aspirazioni di gloria, in vista della prossime stagioni.In casa Napoli tutta l’attenzione è dedicata a questo finale di stagione: fin troppo attraente la possibilità di poter mettere le mani su uno Scudetto che, considerate le premesse che c’erano all’inizio di quest’annata, avrebbe un sapore decisamente speciale. Serviranno, però, i tre punti nella sfida di lunedì sera contro l’Empoli per restare in scia dell’Inter, che frattanto ha vinto contro il Cagliari in uno dei tre anticipi del sabato della trentaduesima giornata del campionato di Serie A.Nel frattempo, tiene banco anche la questione calciomercato, con il direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna, già al lavoro per cercare di portare a casa i rinforzi sperati. Spazionapoli.it - Il Napoli lo ha in pugno, sì all’affare da 25 milioni: è la rivelazione di questa stagione Leggi su Spazionapoli.it Ilè già molto attivo in sede di calciomercato con l’obiettivo di regalarsi un organico all’altezza delle proprie aspirazioni di gloria, in vista della prossime stagioni.In casatutta l’attenzione è dedicata a questo finale di: fin troppo attraente la possibilità di poter mettere le mani su uno Scudetto che, considerate le premesse che c’erano all’inizio di quest’annata, avrebbe un sapore decisamente speciale. Serviranno, però, i tre punti nella sfida di lunedì sera contro l’Empoli per restare in scia dell’Inter, che frattanto ha vinto contro il Cagliari in uno dei tre anticipi del sabato della trentaduesima giornata del campionato di Serie A.Nel frattempo, tiene banco anche la questione calciomercato, con il direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna, già al lavoro per cercare di portare a casa i rinforzi sperati.

