Infortunio giallorosso l’esito è UFFICIALE stagione finita

UFFICIALE: l’annata è già conclusaUn finale di stagione che rischia di farsi ancor più complicato, complice un grave Infortunio che ha costretto il difensore a terminare anticipatamente l’annata.Infortunio in casa Lecce: stagione finita per Jean (LaPresse) – Calciomercato.itLa partita di Gaby Jean contro la Juventus è durata solamente dieci minuti. Il difensore francese è stato costretto ad uscire anticipatamente dal campo e la diagnosi dell’Infortunio non lascia scampo: lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. Per il difensore del Lecce la stagione è praticamente finita. Una brutta tegola per Marco Giampaolo e il club giallorosso, che sta attraversando un momento di difficoltà. La vittoria nelle fila salentine manca dal 31 gennaio, ottenuta in trasferta contro il Parma. Calciomercato.it - Infortunio giallorosso, l’esito è UFFICIALE: stagione finita Leggi su Calciomercato.it Brutto ko che costa caro al calciatore, la società ha diramato la diagnosi: l’annata è già conclusaUn finale diche rischia di farsi ancor più complicato, complice un graveche ha costretto il difensore a terminare anticipatamente l’annata.in casa Lecce:per Jean (LaPresse) – Calciomercato.itLa partita di Gaby Jean contro la Juventus è durata solamente dieci minuti. Il difensore francese è stato costretto ad uscire anticipatamente dal campo e la diagnosi dell’non lascia scampo: lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. Per il difensore del Lecce laè praticamente. Una brutta tegola per Marco Giampaolo e il club, che sta attraversando un momento di difficoltà. La vittoria nelle fila salentine manca dal 31 gennaio, ottenuta in trasferta contro il Parma.

