Dimarco acciaccato dopo Inter Cagliari Lui rassicura i tifosi così

Dimarco è apparso acciaccato dopo Inter-Cagliari. Il centrocampista nerazzurro risponde direttamente ai tifosi e spiega la sua condizioni fisica.PRESERVARE – Federico Dimarco è una delle gemme più preziose di Simone Inzaghi. dopo l'infortunio di inizio marzo, che lo ha tenuto fermo ai box per circa quattro partite, l'allenatore nerazzurro sta cercando di gestire al meglio il suo laterale sinistro. Dal suo rientro – in grande stile, ricordando la prestazione e l'assist contro l'Udinese – l'italiano ha giocato solo tre delle ultime cinque partite. Complice anche il fastidio muscolare avvertito negli ultimi tempi. Ieri pomeriggio, contro il Cagliari, Dimarco è tornato titolare sulla fascia sinistra, fornendo un altro importante contributo alla squadra nerazzurra. Tuttavia, l'uscita dal campo del centrocampista ha creato un po' di preoccupazione all'Inter.

