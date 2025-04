Abrego Garcia deportato per errore a El Salvador è vivo e al sicuro chi è l’immigrato espulso dagli Usa

deportato nonostante la Corte lo avesse espressamente vietatoL'articolo Abrego Garcia, deportato “per errore” a El Salvador, è vivo e al sicuro: chi è l’immigrato espulso dagli Usa proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Abrego Garcia, deportato “per errore” a El Salvador, è vivo e al sicuro: chi è l’immigrato espulso dagli Usa Leggi su Ildifforme.it L'uomo, residente in Maryland con regolare visto da rifugiato, è statononostante la Corte lo avesse espressamente vietatoL'articolo“per” a El, èe al: chi èUsa proviene da Il Difforme.

Ne parlano su altre fonti Espulso in El Salvador per errore: gli USA non riescono a rimpatriarlo. Kilmar Abrego Garcia: arrestato per errore negli Usa, deportato 6 anni dopo per una svista, oggi non riesce a uscire. Nelle prigioni di Bukele «per errore». La Corte suprema non salva Abrego Garcia. Lo schiaffo della Corte Suprema a Donald Trump: «Riporti negli Usa il cittadino salvadoregno espulso per errore. «Dovremmo tutti avere paura: Trump sta creando la sua versione dei gulag». ‘Governo Trump agevoli il ritorno del salvadoregno deportato’.

Come scrive huffingtonpost.it: Kilmar Abrego Garcia: arrestato per errore negli Usa, deportato 6 anni dopo per una svista, oggi non riesce a uscire - Ventinove anni, operaio, tre figli: il 15 marzo è stato espulso dagli Stati Uniti. È stato stabilito che è avvenuto per "errore amministrativo". Ma ...

Lo riporta msn.com: Lo schiaffo della Corte Suprema a Donald Trump: «Riporti negli Usa il cittadino salvadoregno espulso per errore» - Kilmar Armando Abrego Garcia, sposato con un'americana e padre, era stato cacciato a marzo. Il governo aveva ammesso l'errore. Ma si era detto impossibilitato a farlo tornare L'articolo Lo schiaffo de ...

Secondo rsi.ch: Espulso in El Salvador per errore: gli USA non riescono a rimpatriarlo - L’Amministrazione Trump si dice non in grado di fornire informazioni sulla sorte di Kilmar Abrego Garcia, deportato insieme a membri delle gang ...