Cosa vedere a Formia in un weekend guida tra storia mare e natura

è una gemma del basso Lazio affacciata sul Golfo di Gaeta, facilmente raggiungibile sia da Roma che da Napoli. Con un vasto patrimonio storico, paesaggi costieri mozzafiato e parchili protetti, la città è perfetta per una fuga di 48 ore. Eccoin unper vivere un’esperienza completa.il primo giorno:romana e borghi antichiTomba di CiceroneUno dei simboli storici della città. Si trova lungo la Via Appia Antica, al confine trae Itri, ed è tradizionalmente attribuita al grande oratore romano Marco Tullio Cicerone, ucciso proprio in questa zona nel 43 a.C. Il mausoleo, alto circa 24 metri, è visitabile e circondato da un’area verde curata. Una tappa ideale per iniziare ilall’insegna dellaantica.