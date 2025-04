Pesta la zampa al cane in strada proprietario si arrabbia gli spara e lo ferisce 45enne arrestato

arrestato un 45enne per tentato omicidio. Leggi su Fanpage.it L’episodio nelle scorse ore tra le strade di Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari. Un 26enne è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco alla scapola sinistra.unper tentato omicidio.

Pesta la zampa al cane in strada - proprietario si arrabbia - gli spara e lo ferisce : 45enne arrestato

